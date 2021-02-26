Почему выбирают нас

Свой склад

Товары в наличии и готовы к отгрузке. Большой выбор приборов.

Сервисный отдел

Проверяем оборудование при приемке на склад, что значительно сокращает процент брака.

Клиентский отдел

Вам перезвонят не позднее 15 минут после отправки заявки. Не нужно ждать.

Официальный дилер

У нас прямые поставки товаров от производителей Мегеон, Cem, Testo, APPA, GWinstek, Rigol, SunTek, Актаком, АКИП, Mastech, Huntek, Flir.

Быстрая доставка

Сотрудничаем с логистической компанией СДЭК, Деловые Линии. Отгрузка по РФ от 2 до 4 рабочих дней.

Накопительная карта

Оформите накопительную карту - скидка предоставляется уже в текущем заказе и увеличивается по мере покупок.

Интернет-магазин измерительного оборудования

Оценки магазина

Средняя оценка магазина
4,9
Всего оценок: 30
Татьяна
Вежливые менеджеры помогли с выбором прибора! В магазине большой выбор товаров. Также понравилась быстрая доставка в Санкт-Петербург...
Алексей
Был приятно удивлён работой сотрудников интернет-магазина и быстрой доставкой в Киров! Теперь буду приобретать приборы только тут!..
Пётр
Сотрудники быстро собрали заказ и подготовили договор. После оплаты оперативно доставили в Краснодар!..
Константин
Качественно упаковали и быстро доставили заказ во Владивосток! Спасибо вам огромное!..
Станислав
Приятные цены, грамотные сотрудники и качественная доставка в Симферополь! Рекомендую!..
Александр
Благодаря слаженной работе команды смог вовремя получить лицензию МЧС! Отдельное спасибо за качественную доставку заказа в Белгород!..
Елена
Спасибо менеджерам за оперативный ответ и организацию быстрой доставки в Екатеринбург! Хороший выбор приборов и аксессуаров...
Степан Иванович
Безмерно благодарен сотрудникам этой компании за быструю отгрузку и доставку в Самару! При необходимости буду обращаться сюда!..
Светлана
Заказывала термометр с поверкой, доставили в Москву на следующий день! Порадовал большой ассортимент приборов!..
Игнат Алексеевич
Оперативно отгрузили комплект оборудования в Челябинск. Отзывчивые и грамотные сотрудники!..
Михаил
Заказывал оборудование для лицензии МЧС. Сотрудники быстро собрали комплект и подготовили договор. К сожалению транспортная компания СДЭК, груз достав..
Владимир
Доставка курьером компании в г. Королев молниеносная была! Сложилось впечатление что ребята в соседнем кабинете сидят ))) Все четко, по делу, без лиш..
Илфак
Спасибо большое всем работникам интернет магазина, вежливый персонал, хорошо объясняют и ответят на любой вопрос.. Быстрая доставка..
Ольга
Очень понравилось. Качественное обслуживание, быстрое оформление заказа, вежливые менеджеры. Оперативная доставка...
Николай
Все понравилось. ..
Виктор Владимирович Шкляров
Отлично. Всё чётко, оперативно и качественно..
Сергей
Спасибо Вам. Всё просто супер: быстро, качественное обслуживание, цены приемлемые. ..
Александр
Отличный магазин. Самая низкая цена на товар, который я покупал. Девушка-менеджер, с которой общался по телефону очень вежливая, уточнила все вопросы,..
Алексей
Все вопросы уточнил в чате. Оплатил картой на сайте. Заказ пришёл в указанный срок...
Дмитрий
Все было сделано быстро ..
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